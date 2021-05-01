Поліція очікує до мільйона вірян у церквах на Великдень

За попередньою інформацією, святкові богослужіння проводитимуться у майже 14 тисячах храмах. Відтак на службу заступить понад 21 тисяча поліцейських, які перебуватимуть поблизу культових споруд, а також стежитимуть за безпекою на автошляхах та біля місць відпочинку громадян.

«Попередньо святкові богослужіння з нагоди святкування Великодня можуть відвідати більше мільйона вірян. Тож публічну безпеку та порядок громадян забезпечуватимуть понад 29 тисяч правоохоронців: 21,1 тис. поліцейських, 1,6 тисячі військовослужбовців НГУ, 1,4 тис. курсантів закладів МВС, а також працівники ДСНС», - повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці не лише стежитимуть за порядком, а й контролюватимуть дотримання карантинних обмежень. У поліції пообіцяли, що будуть спочатку попереджати порушників та проводити роз’яснювальну роботу, а штрафуватимуть тільки у випадку ігнорування зауважень.

Великдень та епідемія

Вже 2 травня православні святкуватимуть Великдень. Через пандемію коронавірусу вже другий рік поспіль святкування відбудеться з карантинними обмеженнями. Цього року МОЗ не запроваджували додаткових обмежень на період свят, однак, щодо релігійних обрядів висунуті певні вимоги, що мають сприяти захисту вірян від поширення вірусу.

Рекомендовано:



Заохочення онлайн-богослужінь для вірян;



Збільшити кількість сесій благословення та зменшити їх тривалість;



Зафіксувати вхідні двері/блоки на територію та у приміщення храмів у відкритому стані;



Встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечити дотримання дистанції між прихожанами на вулиці не менше 1,5 м;



Рекомендації для населення:



Людям похилого віку, людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів, краще освятити святковий кошик на свіжому повітрі біля храму;



Утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів;



Рекомендувати відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише одній особі від домогосподарства, без сімейних відвідувань.



Також рекомендовано утриматися від фізичних контактів (обіймів, поцілунків), а також від цілування ікон під час відвідання храму.