Поліція очікує до мільйона вірян у церквах на Великдень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Участь у Великодніх богослужіннях візьмуть близько мільйона вірян. Принаймні стільки очікують у Національній поліції та заявляють, що готові до забезпечення безпеки, про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
За попередньою інформацією, святкові богослужіння проводитимуться у майже 14 тисячах храмах. Відтак на службу заступить понад 21 тисяча поліцейських, які перебуватимуть поблизу культових споруд, а також стежитимуть за безпекою на автошляхах та біля місць відпочинку громадян.
«Попередньо святкові богослужіння з нагоди святкування Великодня можуть відвідати більше мільйона вірян. Тож публічну безпеку та порядок громадян забезпечуватимуть понад 29 тисяч правоохоронців: 21,1 тис. поліцейських, 1,6 тисячі військовослужбовців НГУ, 1,4 тис. курсантів закладів МВС, а також працівники ДСНС», - повідомили у Нацполіції.
Правоохоронці не лише стежитимуть за порядком, а й контролюватимуть дотримання карантинних обмежень. У поліції пообіцяли, що будуть спочатку попереджати порушників та проводити роз’яснювальну роботу, а штрафуватимуть тільки у випадку ігнорування зауважень.
Великдень та епідемія
Вже 2 травня православні святкуватимуть Великдень. Через пандемію коронавірусу вже другий рік поспіль святкування відбудеться з карантинними обмеженнями. Цього року МОЗ не запроваджували додаткових обмежень на період свят, однак, щодо релігійних обрядів висунуті певні вимоги, що мають сприяти захисту вірян від поширення вірусу.
Рекомендовано:
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- Заохочення онлайн-богослужінь для вірян;
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- Збільшити кількість сесій благословення та зменшити їх тривалість;
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- Зафіксувати вхідні двері/блоки на територію та у приміщення храмів у відкритому стані;
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- Встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечити дотримання дистанції між прихожанами на вулиці не менше 1,5 м;
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Рекомендації для населення:
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- Людям похилого віку, людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів, краще освятити святковий кошик на свіжому повітрі біля храму;
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- Утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів;
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- Рекомендувати відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише одній особі від домогосподарства, без сімейних відвідувань.
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Також рекомендовано утриматися від фізичних контактів (обіймів, поцілунків), а також від цілування ікон під час відвідання храму.