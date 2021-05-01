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Полиция ожидает до миллиона верующих в церквях на Пасху

Полиция ожидает до миллиона верующих в церквях на Пасху

Киев  •  УНН

 • 14079 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Участие в Пасхальных богослужениях примут около миллиона верующих. По крайней мере столько ожидают в Национальной полиции и заявляют, что готовы к обеспечению безопасности, об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По предварительной информации, праздничные богослужения будут проводиться в почти 14 тысячах храмах. Поэтому на службу заступит более 21 000 полицейских, которые будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан.

“Предварительно праздничные богослужения по случаю празднования Пасхи могут посетить более миллиона верующих. Поэтому публичную безопасность и порядок граждан обеспечивать более 29 000 правоохранителей: 21,1 тыс. полицейских, 1,6 тысячи военнослужащих НГУ, 1,4 тыс. курсантов заведений МВД, а также работники ГСЧС”, - сообщили в Нацполиции.

Правоохранители не только будут следить за порядком, но и контролировать соблюдение карантина. В полиции пообещали, что будут сначала предупреждать нарушителей и проводить разъяснительную работу, а штрафовать только в случае игнорирования замечаний.

Пасха и эпидемия

Уже 2 мая православные будут праздновать Пасху. Из-за пандемии коронавируса уже второй год подряд празднование происходит с карантинными ограничениями. В этом году Минздрав не вводили дополнительных ограничений на период праздников, однако, в отношении религиозных обрядов выдвинуты определенные требования, которые должны способствовать защите верующих от распространения вируса.

Рекомендуется:

  • Поощрение онлайн-богослужений для верующих;
  • Увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность;
  • Зафиксировать входные двери/блоки на территорию и в помещения храмов в открытом состоянии;
  • Установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м;

Рекомендации для населения:

  • Старикам, людям с хроническими заболеваниями стоит воздержаться от посещения храмов, лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма;
  • Воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей;
  • Рекомендовано посещать обряд благословения и освящения пищи только одному лицу от домохозяйства, без семейных посещений.

Также рекомендуется воздержаться от физических контактов (объятий, поцелуев), а также от целования икон во время посещения храма.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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