Поліція не виявила вибухівки на "замінованих" об’єктах Києва

“Правоохоронці завершили перевірку „замінованих“ об’єктів. Жодних небезпечних предметів та речовин не виявлено”, — повідомили у прес-службі.

Зазначено, що поліція розшукує зловмисників, які вчинили правопорушення.

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Нагадаємо, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до шести років ув’язнення.

Як повідомляв УНН, правоохоронці перевіряють інформацію про “замінування” 12 об’єктів, у Києві серед яких 6 розважальних центрів, дві станції метро, а також готелі.