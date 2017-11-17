Полиция не обнаружила взрывчатки на "заминированных" объектах Киева

"Правоохранители завершили проверку "заминированных" объектов. Никаких опасных предметов и веществ не обнаружено", - сообщили в пресс-службе.

Отмечено, что полиция разыскивает злоумышленников, совершивших правонарушения.

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Напомним, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до шести лет заключения.

Как сообщал УНН, правоохранители проверяют информацию о "заминировании" 12 объектов в Киеве среди которых 6 развлекательных центров, две станции метро, а также гостиницы.