Поліція не відкривала кримінальні справи за фактами нападу на Інститут нацпам'яті

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Головне слідче управління Національної поліції України не відкривало кримінальних проваджень за фактами підпалу вхідних дверей та хакерської атаки на сайт Українського інституту національної пам'яті. Про це йдеться у відповіді відомства на запит УНН.

"На цей час матеріали за вказаними Вами у запиті фактами для прийняття рішення в порядку ст..214 (Початок досудового розслідування) КПК до слідчих відділів підпорядкованих підрозділів ГУНП у м.Києві не надходили", - йдеться у відповіді.

При цьому у Нацполіції зазначили, що за фактом нападу на Голову Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, який стався 16 лютого 2017 року по вул. Б.Хмельницького, буд.8/16 у м.Києві поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст..173 Кодексу про адміністративні правопорушення України (дрібне хуліганство).

Українські Національні Новини

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