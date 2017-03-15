Поліція не відкривала кримінальні справи за фактами нападу на Інститут нацпам'яті
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Головне слідче управління Національної поліції України не відкривало кримінальних проваджень за фактами підпалу вхідних дверей та хакерської атаки на сайт Українського інституту національної пам'яті. Про це йдеться у відповіді відомства на запит УНН.
"На цей час матеріали за вказаними Вами у запиті фактами для прийняття рішення в порядку ст..214 (Початок досудового розслідування) КПК до слідчих відділів підпорядкованих підрозділів ГУНП у м.Києві не надходили", - йдеться у відповіді.
При цьому у Нацполіції зазначили, що за фактом нападу на Голову Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, який стався 16 лютого 2017 року по вул. Б.Хмельницького, буд.8/16 у м.Києві поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст..173 Кодексу про адміністративні правопорушення України (дрібне хуліганство).