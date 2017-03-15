Полиция не открывала уголовные дела по фактам нападения на Институт нацпамяти

"В настоящее время материалы по указанным Вами в запросе фактам для принятия решения в порядке ст.214 (начало досудебного расследования) УПК в следственные отделы подчиненных подразделений ГУНП в Киеве не поступали", - говорится в ответе.

При этом в Нацполиции отметили, что по факту нападения на председателя Института национальной памяти Владимира Вятровича, которое произошло 16 февраля 2017 года по ул. Б.Хмельницкого, д.8 / 16 в Киеве полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).