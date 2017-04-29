Поліція не перекриватиме входи до "євромістечка" рамками металошукачів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Поліція не планує перекривати входи до “євромістечка”, яке діятиме в столиці під час проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017, рамками металошукачів. Про це на брифінгу заявив керівник Національної поліції в м.Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
“Металодетекторами безпосереднього обмеження євромістечка ми не плануємо — зокрема, повністю закривати (рамками металошукачів — ред.)”, — сказав А.Крищенко.
Він зазначив, що правоохоронці працюватимуть із ручними металошукачами.
“Ми будемо здійснювати вибіркову перевірку, яка дозволяється законом”, — сказав А.Крищенко.
Крім того, за його словами, при вході до Міжнародного виставкового центру поліцейські перевірятимуть рюкзаки.
А.Крищенко зауважив, що в першу чергу на територію МВЦ правоохоронці пропускатимуть людей із квитками на Євробачення.
“Ми розуміємо, що велике скупчення людей становить великий інтерес насамперед для кишенькових злодіїв”, — сказав він.
Керівник столичної поліції підкреслив, що поблизу місця проведення пісенного конкурсу правоохоронці особливу увагу приділятимуть підозрілим особам.
Разом із тим, А.Крищенко відзначив, що поліція не планує проведення операцій із затримання безхатченків.
Нагадаємо, поліція знайшла в м.Борисполі мішки з документацією, які були відібрані у працівників фельд’єгерської служби вчора, 28 квітня, на центральному залізничному вокзалі Києва.