Полиция не будет перекрывать входы в "еврогородок" рамками металлоискателей

“Непосредственного ограничения "еврогородка" металлодетекторами мы не планируем — в частности, полностью закрывать (рамками металлоискателей — ред.)”, — сказал А.Крищенко.

Он отметил, что правоохранители будут работать с ручными металлоискателями.



“Мы будем осуществлять выборочную проверку, которая разрешается законом”, — сказал А.Крищенко.



Кроме того, по его словам, при входе в Международный выставочный центр полицейские будут проверять рюкзаки.



А.Крищенко заметил, что первую очередь на территорию МВЦ правоохранители будут пропускать людей с билетами на Евровидение.



“Мы понимаем, что большое скопление людей представляет большой интерес прежде всего для карманников”, — сказал он.



Руководитель столичной полиции подчеркнул, что вблизи места проведения песенного конкурса правоохранители особое внимание будут уделять подозрительным лицам.

Вместе с тем, А.Крищенко отметил, что полиция не планирует проведения операций по задержанию бездомных.

Напомним, полиция нашла в г.Борисполе мешки с документацией, которые были отобраны у работников фельдъегерской службы вчера, 28 апреля, на центральном железнодорожном вокзале Киева.