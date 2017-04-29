Полиция не будет перекрывать входы в "еврогородок" рамками металлоискателей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Полиция не планирует перекрывать входы в “еврогородок”, который будет действовать в столице во время проведения песенного конкурса Евровидение-2017, рамками металлоискателей. Об этом на брифинге заявил руководитель Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.
“Непосредственного ограничения "еврогородка" металлодетекторами мы не планируем — в частности, полностью закрывать (рамками металлоискателей — ред.)”, — сказал А.Крищенко.
Он отметил, что правоохранители будут работать с ручными металлоискателями.
“Мы будем осуществлять выборочную проверку, которая разрешается законом”, — сказал А.Крищенко.
Кроме того, по его словам, при входе в Международный выставочный центр полицейские будут проверять рюкзаки.
А.Крищенко заметил, что первую очередь на территорию МВЦ правоохранители будут пропускать людей с билетами на Евровидение.
“Мы понимаем, что большое скопление людей представляет большой интерес прежде всего для карманников”, — сказал он.
Руководитель столичной полиции подчеркнул, что вблизи места проведения песенного конкурса правоохранители особое внимание будут уделять подозрительным лицам.
Вместе с тем, А.Крищенко отметил, что полиция не планирует проведения операций по задержанию бездомных.
Напомним, полиция нашла в г.Борисполе мешки с документацией, которые были отобраны у работников фельдъегерской службы вчера, 28 апреля, на центральном железнодорожном вокзале Киева.