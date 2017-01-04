Поліція не передала ГПУ вилучені речі у квартирі М.Азарова

“2 грудня під час проведення санкціонованого обшуку в одній з квартир житлового будинку по вул. Григоренка виявлені та вилучені речі, які належали колишньому прем’єр-міністрові України Азарову. Вилучене до Генеральної прокуратури України не передавалося”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, у столичній поліції повідомили, що музеї не зверталися до них стосовно передачі їм вилучених на квартирі М.Азарова творів мистецтва.

Нагадаємо, 8 грудня т.в.о. голови Національної поліції Вадим Троян повідомив, що у Києві поліцейські виявили квартиру, в якій були цінні речі екс-прем’єр-міністра України Миколи Азарова.

Він зазначав, що за експерти попередньо оцінили знайдене майно екс-прем’єра орієнтовно у 5 млн дол.

За словами В.Трояна, Національна поліція України мала передати до Генеральної прокуратури України всі знайдені речі в одній з квартир, які належать екс-прем’єру Миколі Азарову.

Пізніше начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що ГПУ направила запити до Національної поліції для отримання майна екс-прем’єра Миколи Азарова на одній з квартир Києва.

Крім того, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook, що звертатимуться до слідства, аби “передати до кінця розслідування експонати в музей”.