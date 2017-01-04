Полиция не передала ГПУ изъятые вещи из квартиры Н.Азарова

КИЕВ. 4 января. УНН. Национальная полиция, по состоянию на 3 января 2017 года, не передавала Генеральной прокуратуре изъятые на одной из квартир в Киеве вещи, которые принадлежали экс-премьеру Николаю Азарову. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве на информационный запрос УНН.