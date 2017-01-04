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Полиция не передала ГПУ изъятые вещи из квартиры Н.Азарова

Полиция не передала ГПУ изъятые вещи из квартиры Н.Азарова

Киев • УНН

 • 21002 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Национальная полиция, по состоянию на 3 января 2017 года, не передавала Генеральной прокуратуре изъятые на одной из квартир в Киеве вещи, которые принадлежали экс-премьеру Николаю Азарову. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве на информационный запрос УНН.

"2 декабря во время проведения санкционированного обыска в одной из квартир жилого дома по ул. Григоренко обнаружены и изъяты вещи, принадлежавшие бывшему премьер-министру Украины Н.Азарову. Изъятое в Генеральную прокуратуру Украины не передавалось", - говорится в сообщении.

Кроме того, в столичной полиции сообщили, что музеи не обращались к ним относительно передачи им изъятых на квартире Н.Азарова произведений искусства.

Напомним, 8 декабря в.и.о. главы Национальной полиции Вадим Троян сообщил, что в Киеве полицейские обнаружили квартиру, в которой были ценные вещи экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

Он отмечал, что эксперты предварительно оценили найденное имущество экс-премьера ориентировочно в 5 млн долл.

По словам В.Трояна, Национальная полиция Украины должна была передать в Генеральную прокуратуру Украины все найденные вещи в одной из квартир, принадлежащих экс-премьеру Николаю Азарову.

Позже начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что ГПУ направила запросы в Национальную полицию для получения имущества экс-премьера Николая Азарова из указанной квартиры.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков написал на своей странице в Facebook, что будет обращаться к следствию, чтобы "передать до конца расследование экспонаты в музей".

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