Полиция не передала ГПУ изъятые вещи из квартиры Н.Азарова
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Национальная полиция, по состоянию на 3 января 2017 года, не передавала Генеральной прокуратуре изъятые на одной из квартир в Киеве вещи, которые принадлежали экс-премьеру Николаю Азарову. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве на информационный запрос УНН.
"2 декабря во время проведения санкционированного обыска в одной из квартир жилого дома по ул. Григоренко обнаружены и изъяты вещи, принадлежавшие бывшему премьер-министру Украины Н.Азарову. Изъятое в Генеральную прокуратуру Украины не передавалось", - говорится в сообщении.
Кроме того, в столичной полиции сообщили, что музеи не обращались к ним относительно передачи им изъятых на квартире Н.Азарова произведений искусства.
Напомним, 8 декабря в.и.о. главы Национальной полиции Вадим Троян сообщил, что в Киеве полицейские обнаружили квартиру, в которой были ценные вещи экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.
Он отмечал, что эксперты предварительно оценили найденное имущество экс-премьера ориентировочно в 5 млн долл.
По словам В.Трояна, Национальная полиция Украины должна была передать в Генеральную прокуратуру Украины все найденные вещи в одной из квартир, принадлежащих экс-премьеру Николаю Азарову.
Позже начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что ГПУ направила запросы в Национальную полицию для получения имущества экс-премьера Николая Азарова из указанной квартиры.
Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков написал на своей странице в Facebook, что будет обращаться к следствию, чтобы "передать до конца расследование экспонаты в музей".