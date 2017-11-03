Поліція назвала три версії вбивства депутата від БПП у Сєвєродонецьку

За її інформацією, С.Самарського знайшли о 00:30 цієї ночі біля житлового будинку з ознакою насильницької смерті – травмою голови. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею 115 КК України – навмисне вбивство.

"Версії вбивства розглядаються різні: першочергова – вбивство через політичну діяльність, друга – розбійний напад, третя – вбивство на підгрунті бізнесу Самарського, який він вів до того, як став депутатом міськради", – зазначила Т.Погукай.

Також вона додала, що наразі триває розтин тіла С.Самарського, а на місці, де його знайшли, продовжуються слідчі дії.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада вбили депутата Сєвєродонецької міськради С.Самарського.