Поліція назвала три версії вбивства депутата від БПП у Сєвєродонецьку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У місті Сєвєродонецьк Луганської області вночі знайшли мертвим депутата міської ради від Блоку Петра Порошенка Сергія Самарського, наразі є три версії того, що сталося. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила речниця ГУ НП у Луганській області Тетяна Погукай.
За її інформацією, С.Самарського знайшли о 00:30 цієї ночі біля житлового будинку з ознакою насильницької смерті – травмою голови. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею 115 КК України – навмисне вбивство.
"Версії вбивства розглядаються різні: першочергова – вбивство через політичну діяльність, друга – розбійний напад, третя – вбивство на підгрунті бізнесу Самарського, який він вів до того, як став депутатом міськради", – зазначила Т.Погукай.
Також вона додала, що наразі триває розтин тіла С.Самарського, а на місці, де його знайшли, продовжуються слідчі дії.
Нагадаємо, у ніч на 3 листопада вбили депутата Сєвєродонецької міськради С.Самарського.