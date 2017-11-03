Полиция назвала три версии убийства депутата от БПП в Северодонецке

По ее информации, С.Самарского нашли в 00:30 этой ночью возле жилого дома с признаками насильственной смерти - травмой головы. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье 115 УК Украины - умышленное убийство.

"Версии убийства рассматриваются разные: первоочередная - убийство из-за политической деятельности, вторая - разбойное нападение, третья - убийство на почве бизнеса Самарского, который он вел до того, как стал депутатом горсовета", - отметила Т.Погукай.

Также она добавила, что сейчас идет вскрытие тела С.Самарского, а на месте, где его нашли, продолжаются следственные действия.

Напомним, в ночь на 3 ноября убили депутата Северодонецкого горсовета С.Самарского.