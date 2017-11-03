Полиция назвала три версии убийства депутата от БПП в Северодонецке

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52265 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 119817 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104269 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106999 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105837 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 96827 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104560 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102297 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143988 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116341 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Полиция назвала три версии убийства депутата от БПП в Северодонецке

Полиция назвала три версии убийства депутата от БПП в Северодонецке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. В городе Северодонецк Луганской области ночью нашли мертвым депутата городского совета от Блока Петра Порошенко Сергея Самарского, сейчас есть три версии случившегося. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее информации, С.Самарского нашли в 00:30 этой ночью возле жилого дома с признаками насильственной смерти - травмой головы. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье 115 УК Украины - умышленное убийство.

"Версии убийства рассматриваются разные: первоочередная - убийство из-за политической деятельности, вторая - разбойное нападение, третья - убийство на почве бизнеса Самарского, который он вел до того, как стал депутатом горсовета", - отметила Т.Погукай.

Также она добавила, что сейчас идет вскрытие тела С.Самарского, а на месте, где его нашли, продолжаются следственные действия.

Напомним, в ночь на 3 ноября убили депутата Северодонецкого горсовета С.Самарского.

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