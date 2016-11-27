Поліція назвала причину пожежі в нічному клубі у Львові

“Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало необережне поводження з відкритим вогнем. Під час шоу у концертному залі клубу вогонь перекинувся на стелю та стіни, що і стало причиною пожежі”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на той час у клубі перебувало більше 200 відвідувачів, 22 з них звернулося по медичну допомогу, троє перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, за фактом пожежі у клубі Space, що у Львові, відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНН, 27 листопада у львівському нічному клубі сталася пожежа.