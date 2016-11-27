Поліція назвала причину пожежі в нічному клубі у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з відкритим вогнем під час шоу. Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Львівській області, передає УНН.
“Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало необережне поводження з відкритим вогнем. Під час шоу у концертному залі клубу вогонь перекинувся на стелю та стіни, що і стало причиною пожежі”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на той час у клубі перебувало більше 200 відвідувачів, 22 з них звернулося по медичну допомогу, троє перебувають у тяжкому стані.
Нагадаємо, за фактом пожежі у клубі Space, що у Львові, відкрито кримінальне провадження.
Як повідомляв УНН, 27 листопада у львівському нічному клубі сталася пожежа.