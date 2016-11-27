Полиция назвала причину пожара в ночном клубе во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с открытым огнем во время шоу. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области, передает УНН.
"Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с открытым огнем. Во время шоу в концертном зале клуба огонь перекинулся на потолок и стены, что и стало причиной пожара", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в то время в клубе находилось более 200 посетителей, 22 из них обратились за помощью, трое находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, по факту пожара в клубе Space, во Львове, открыли уголовное производство.
Как сообщал УНН, 27 ноября во львовском ночном клубе произошел пожар.