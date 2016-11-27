Полиция назвала причину пожара в ночном клубе во Львове

"Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с открытым огнем. Во время шоу в концертном зале клуба огонь перекинулся на потолок и стены, что и стало причиной пожара", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в то время в клубе находилось более 200 посетителей, 22 из них обратились за помощью, трое находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, по факту пожара в клубе Space, во Львове, открыли уголовное производство.

Как сообщал УНН, 27 ноября во львовском ночном клубе произошел пожар.