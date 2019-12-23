Поліція назвала попередню причину пожежі у психоневрологічному інтернаті на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Пожежа в одному з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату в Луганській області можливо сталася через коротке замикання електропроводки. Про це УНН повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Луганській області.
"Попередня причина пожежі - коротке замикання електропроводки в одній із палат, саме там де були обгорілі. Наразі проводиться огляд місця події", - повідомили в поліції.
Як повідомляв УНН раніше, 22 грудня горів один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату в Луганській області. Внаслідок пожежі загинуло 4 підопічних, 3 - отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.