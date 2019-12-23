Полиция назвала предварительную причину пожара в психоневрологическом интернате в Луганской области

"Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в одной из палат, именно там где были обгоревшие. В настоящее время проводится осмотр места происшествия", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН ранее, 22 декабря горел один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната в Луганской области. В результате пожара погибли 4 подопечных, 3 - получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.