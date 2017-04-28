Поліція Москви почала перевірку за фактом нападу на О.Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Співробітники поліції Москви приступили до дослідчої перевірки за фактом нападу на опозиціонера Олексія Навального, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“На службу „02“ надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ленінська Слобода Олексія Навального облили зеленкою. При відпрацюванні інформації встановлено, що до медичного закладу з діагнозом „хімічний опік ока спиртовим розчином зеленки“ доставлено чоловіка,” — розповіли в поліції.
Повідомляється, що процесуальне рішення буде прийнято за результатами перевірки.
Нагадаємо, російському опозиціонеру О.Навальному хлюпнули в обличчя зеленкою і обпекли око. Пізніше О.Навальному діагностували хімічний опік правого ока.