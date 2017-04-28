Полиция Москвы начала проверку по факту нападения на А.Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сотрудники полиции Москвы приступили к доследственной проверки по факту нападения на оппозиционера Алексея Навального, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"На службу" 02 "поступило сообщение о том, что на улице Ленинская Слобода Алексея Навального облили зеленкой. При отработке информации установлено, что в медицинское учреждение с диагнозом "химический ожог глаза спиртовым раствором зеленки" доставлен мужчина ", - рассказали в полиции.
Сообщается, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
Напомним, российскому оппозиционеру А.Навального плеснули в лицо зеленкой и обожгли глаза . Позже А.Навальный диагностировали химический ожог правого глаза.