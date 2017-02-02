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Поліція Львівщини затримала викрадача інваліда

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. На Львівщині правоохоронці затримали зловмисника, який незаконно позбавив волі інваліда. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Поліція Львівщини затримала викрадача інваліда

Вчора, 1 лютого, до поліції надійшла заява від 38-річного місцевого жителя, інваліда 3-ї групи. Він повідомив, що того дня близько 13:00 на автобусній зупинці в одному із сіл району двоє невідомих силою заштовхали його в багажне відділення мікроавтобуса “PEUGEOT” і вивезли в поле біля села.

Як встановили правоохоронці, зловмисники кинули чоловіка на землю, нанесли йому удар лопатою в обличчя та почали засипати снігом, погрожуючи фізичною розправою. Налякавшись, потерпілий пообіцяв заплатити “відкупне”. Після цього зловмисники знову заштовхали чоловіка до багажного відділення автомобіля і поїхали у бік міста Кам’янка-Бузька. Дорогою заявнику вдалося втекти з мікроавтобусу, і він звернувся до поліції.

За фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Працівники поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 38-річний житель району. Він затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Як повідомляв УНН, одного з “тітушок” судитимуть за викрадення людини.

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