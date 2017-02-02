Полиция Львовской области задержала похитителя инвалида
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Во Львовской области правоохранители задержали злоумышленника, который незаконно лишил свободы инвалида. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Вчера, 1 февраля, в полицию поступило заявление от 38-летнего местного жителя, инвалида 3-й группы. Он сообщил, что в тот день около 13:00 на автобусной остановке в одном из сел района двое неизвестных силой затолкали его в багажное отделение микроавтобуса "PEUGEOT" и вывезли в поле возле села.
Как установили правоохранители, злоумышленники бросили мужчину на землю, нанесли ему удар лопатой в лицо и начали засыпать снегом, угрожая физической расправой. Испугавшись, потерпевший пообещал заплатить "откупные". После этого злоумышленники снова затолкали мужчину в багажное отделение автомобиля и поехали в сторону города Каменка-Бугская. По дороге заявителю удалось бежать из микроавтобуса, и он обратился в полицию.
По факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Работники полиции установили, что к совершению преступления причастен 38-летний житель района. Он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Как сообщал УНН, одного из "титушок" будут судить за похищение человека.