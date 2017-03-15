Поліція Львівщини відкрила кримінальні провадження за фактом вандалізму над пам’ятниками загиблим полякам
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. За фактами розмалювання пам’ятників на Львівщині поліція відкрила кримінальні провадження. Інциденти засудив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, а у Львівській обласній державній адміністрації заявили, що це провокації, за якими стоїть “третя сторона”, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Так, ввечері, 12 березня, українська поліція у Львівській області повідомила, що вже відчистила обидва польські пам’ятники, котрі раніше обмалювали фарбою та образливими написами.
“Засуджую чергові акти вандалізму на Львівщині щодо польських пам’ятників. Відомий почерк третьої сторони, якій ми спільно даємо рішучу відсіч,” — написав П.Клімкін на своїй сторінці у Twitter польською та українською мовами.
Huta Pieniacka jest i będzie symbolem pojednania Ukraińców i Polaków. Wysiłki barbarzyńców marne. Ale ukarać ich-nasz obowiązek.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 березня 2017 р.
Гута Пеняцька,попри спроби вандалів, є і буде символом поєднання українців і поляків. Спроби варварів марні. Але покарати їх — наш обов’язок— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 березня 2017 р.
У Львівській обладміністрації вважають, що “третя сторона”, котра стоїть за такими діям, вже давно намагається розпалити ворожнечу між народами (українцями і поляками) шляхом провокацій та вандалізму“.
“Випадки осквернення польських меморіалів на території Львівської області — сплановані провокації. Такі акти вандалізму, які трапилися впродовж вихідних у Підкамені, Гуті Пеняцькій та Львові, покликані зіпсувати дружні стосунки між українським та польським народами,” — мовиться у заяві Львівської ОДА.
Актив вандалізму на своїй сторінці у Twitter засудив теж посол України у Польщі Андрій Дещиця. “Засуджую варварські акти у Львові та Підкамені. Винні не гідні бути людьми. Вони повинні бути покарані! Це ще одна провокація проти Польщі та України,” — написав він.
Potępiam barbarzyńskie akty we Lwowie i Podkamieniu. Sprawcy nie godni być ludźmi. Muszą być ukarani! To kolejna prowokacja przeciwko