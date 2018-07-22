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Поліція Лос-Анджелеса взяла під варту злочинця, який захопив заручників, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Зловмисник, який забарикадувався в продуктовому магазині мережі Trader Joe’s в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), знешкоджений і знаходиться під вартою. Про це повідомило управління міської поліції, інформує УНН з посиланням на The Los Angeles Times.

“Ми успішно взяли під варту підозрюваного без будь-яких інцидентів. Ситуація залишається мінливою, офіцери поліції проводять перевірку місця події”, — говорить запис, розміщений на сторінці управління в Twitter.

Раніше в управлінні міської поліції повідомили, що невідомий, який імовірно захопив заручників, є молодою людиною і взявся за зброю через сімейну сварку.

“За попередньою інформацією, підозрюваний діяв, реагуючи на сімейну сварку. Він стріляв у свою бабусю і жінку, виявлену пізніше на місці події. Він зник з дому на автомобілі своєї бабусі і повіз із собою другу жертву. Переслідування поліції закінчилося аварією машини на північному сході Лос-Анджелеса, водій вступив в перестрілку з офіцерами поліції і забарикадувався в магазині”, — повідомили в поліції.

На місці інциденту знаходиться спецназ поліції Лос-Анджелеса, який вів переговори зі зловмисником з метою переконати його здатися. За словами представника пожежної служби міста Девіда Ортіз, для надання підтримки поліції і порятунку людей мобілізовано 18 пожежних розрахунків в складі понад сто осіб.

За відомостями телекомпанії CNN, винуватець НП є афроамериканцем 18 років. Влада вже встановили адресу його проживання і зв’язалися з родичами.

Як повідомляв УНН, чоловік захопив заручників в магазині у Лос-Анджелесі.

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