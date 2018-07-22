Полиция Лос-Анджелеса взяла под стражу преступника, который захватил заложников, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Злоумышленник, который забаррикадировался в продуктовом магазине сети Trader Joe’s в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), обезврежен и находится под стражей. Об этом сообщило управление городской полиции, передает УНН со ссылкой на The Los Angeles Times.
“Мы успешно взяли под стражу подозреваемого без каких-либо инцидентов. Ситуация остается изменчивой, офицеры полиции проводят проверку места происшествия”, — говорит запись, размещен на странице управления в Twitter.
Ранее в управлении городской полиции сообщили, что неизвестный, предположительно захвативший заложников, является молодым человеком и взялся за оружие из-за семейной ссоры.
“По предварительной информации, подозреваемый действовал, реагируя на семейную ссору. Он стрелял в свою бабушку и женщину, обнаруженную позже на месте происшествия. Он скрылся из дома на автомобиле своей бабушки и увез с собой вторую жертву. Погоня полиции закончилась аварией машины на северо-востоке Лос-Анджелеса, водитель вступил в перестрелку с офицерами полиции и забаррикадировался в магазине”, — сообщили в полиции.
На месте инцидента находится спецназ полиции Лос-Анджелеса, который вел переговоры со злоумышленником с целью убедить его сдаться. По словам представителя пожарной службы города Дэвида Ортиза, для оказания поддержки полиции и спасения людей мобилизовано 18 пожарных расчетов в составе более ста человек.
По сведениям телекомпании CNN, виновник ЧП является афроамериканцем 18 лет. Власти уже установили адрес его проживания и связались с родственниками.
Как сообщал УНН, человек захватил заложников в магазине в Лос-Анджелесе.