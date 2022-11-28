Поліція ліквідувала європейський кокаїновий "суперкартель"

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Європол заявив, що під час розслідування було заарештовано 49 підозрюваних, а остання серія рейдів у Європі та Об'єднаних Арабських Еміратах відбулася з 8 по 19 листопада.

Агентство заявило, що поліцейські сили, які брали участь в операції "Світло пустелі", націлені як на "командно-контрольний центр, так і на логістичну інфраструктуру незаконного обігу наркотиків у Європі".

Під час розслідувань, проведених в Іспанії, Франції, Бельгії, Нідерландах та ОАЕ за підтримки Європолу, було вилучено понад 30 тонн наркотиків. За словами Європолу, свою роль у ліквідації організації також відіграло Управління боротьби з наркотиками США, яке також займалося відмиванням грошей.

"Масштаби ввезення кокаїну в Європу під контролем і командуванням підозрюваних були величезними", - заявив Європол, додавши, що підозрювані використовували зашифровані повідомлення для організації постачання наркотиків.

Нідерланди були країною, де було зроблено більшість арештів: у 2021 році було заарештовано 14 підозрюваних. Європол заявив, що в Дубаї було заарештовано шість "важливих цілей".

Додамо

У 2020 році в регіоні було вилучено понад 214 тонн кокаїну, що на 6% більше, ніж у попередньому році, та експерти Європейського центру моніторингу наркотиків та наркоманії вважають, що у 2022 році ця цифра може досягти 300 тонн.