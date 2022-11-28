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Полиция ликвидировала европейский кокаиновый "суперкартель"

Полиция ликвидировала европейский кокаиновый "суперкартель"

Киев • УНН

 • 1150331 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Правоохранительные органы шести разных стран объединили свои усилия для ликвидации "суперкартеля" наркоторговцев, контролирующих около трети торговли кокаином в Европе, сообщило в понедельник агентство по борьбе с преступностью Европейского союза, передает УНН.

Детали

Европол заявил, что в ходе расследования были арестованы 49 подозреваемых, а последняя серия рейдов в Европе и Объединенных Арабских Эмиратах состоялась с 8 по 19 ноября.

Агентство заявило, что полицейские силы, участвовавшие в операции "Свет пустыни", нацелены как на "командно-контрольный центр, так и на логистическую инфраструктуру незаконного оборота наркотиков в Европе".

В ходе расследований, проведенных в Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и ОАЭ при поддержке Европола, было изъято более 30 тонн наркотиков. По словам Европола, свою роль в ликвидации организации также сыграло Управление по борьбе с наркотиками США, которое также занималось отмыванием денег.

"Масштабы ввоза кокаина в Европу под контролем и командованием подозреваемых были огромными", - заявил Европол, добавив, что подозреваемые использовали зашифрованные сообщения для организации поставок наркотиков.

Нидерланды были страной, где было произведено большинство арестов: в 2021 году были арестованы 14 подозреваемых. Европол заявил, что в Дубае было арестовано шесть "важных целей".

Добавим

В 2020 году в регионе было изъято более 214 тонн кокаина, что на 6% больше, чем в прошлом году, и эксперты Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании считают, что в 2022 году эта цифра может достигнуть 300 тонн.

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