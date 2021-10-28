Поліція Лаосу вилучила 55 мільйонів таблеток метамфетаміну під час найбільшого в Азії рейду

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Лаос останніми роками була воротами для торговців наркотиками, що переправляють партії метамфетаміну з штату Шан у М'янмі до Таїланду та за його межі.

У середу поліція зупинила вантажівку з пивними ящиками у північній провінції Лаоса Бокео, яка межує з Таїландом та М'янмою.

"55,6 мільйона таблеток метамфетаміну і 1 537 кг кристалічного мета, про які Лаос повідомив учора пізно ввечері, є рекордом для регіону, - повідомив AFP регіональний представник Управління ООН з наркотиків і злочинності Джеремі Дуглас. - Це втричі більше таблеток мета, вилучених Лаосом за весь минулий рік, і майже третина кристалічного мета".

Місцеві ЗМІ повідомили, що влада допитала водія вантажівки, який перевозив ящики та затримала двох чоловіків.

Доповнення

Штат Шан у М'янмі залишається основним джерелом метамфетаміну, який часто контрабандним шляхом переправляється на багатші зарубіжні ринки, такі як Австралія та Японія, у потужнішій кристалізованій формі.

Експерти кажуть, що лютневий переворот – коли військові М'янми усунули від влади громадянського лідера Аунг Сан Су Чжі – і подальший економічний колапс країни посилили проблему.

Частини штату Шан контролюються етнічними збройними групами, а громадянська і правова адміністрація перебуває поза юрисдикцією центрального уряду.

Влада Таїланду посилила патрулювання вздовж кордону з М'янмою та Лаосом, оскільки пандемія почала перешкоджати незаконним переходам через побоювання поширення Covid-19.

Надлишок метамфетаміну призвів до різкого падіння роздрібних цін на пігулки в Бангкоку та інших містах Південно-Східної Азії.

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