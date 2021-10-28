Поліція Лаосу вилучила 55 мільйонів таблеток метамфетаміну під час найбільшого в Азії рейду

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 7512 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 63881 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 115099 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 100012 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 108914 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 82709 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 72341 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 157863 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86830 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 256202 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 33677 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 30402 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 28820 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 35026 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 16929 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 122750 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 157878 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 256212 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 427629 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 416519 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 25520 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 31319 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 31985 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 33332 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 83207 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Поліція Лаосу вилучила 55 мільйонів таблеток метамфетаміну під час найбільшого в Азії рейду

Київ • УНН

 • 16701 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Поліція Лаосу провела найбільшу в історії Азії конфіскацію заборонених наркотиків, виявивши понад 55 мільйонів таблеток метамфетаміну у кузові вантажівки з пивом. Про це пише УНН з посиланням на Agence France Presse.

Поліція Лаосу вилучила 55 мільйонів таблеток метамфетаміну під час найбільшого в Азії рейду

Деталі

Лаос останніми роками була воротами для торговців наркотиками, що переправляють партії метамфетаміну з штату Шан у М'янмі до Таїланду та за його межі.

У середу поліція зупинила вантажівку з пивними ящиками у північній провінції Лаоса Бокео, яка межує з Таїландом та М'янмою.

"55,6 мільйона таблеток метамфетаміну і 1 537 кг кристалічного мета, про які Лаос повідомив учора пізно ввечері, є рекордом для регіону, - повідомив AFP регіональний представник Управління ООН з наркотиків і злочинності Джеремі Дуглас. - Це втричі більше таблеток мета, вилучених Лаосом за весь минулий рік, і майже третина кристалічного мета".

Місцеві ЗМІ повідомили, що влада допитала водія вантажівки, який перевозив ящики та затримала двох чоловіків.

Доповнення

Штат Шан у М'янмі залишається основним джерелом метамфетаміну, який часто контрабандним шляхом переправляється на багатші зарубіжні ринки, такі як Австралія та Японія, у потужнішій кристалізованій формі.

Експерти кажуть, що лютневий переворот – коли військові М'янми усунули від влади громадянського лідера Аунг Сан Су Чжі – і подальший економічний колапс країни посилили проблему.

Частини штату Шан контролюються етнічними збройними групами, а громадянська і правова адміністрація перебуває поза юрисдикцією центрального уряду.

Влада Таїланду посилила патрулювання вздовж кордону з М'янмою та Лаосом, оскільки пандемія почала перешкоджати незаконним переходам через побоювання поширення Covid-19.

Надлишок метамфетаміну призвів до різкого падіння роздрібних цін на пігулки в Бангкоку та інших містах Південно-Східної Азії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Операція "Скорпіон": поліція Дубая вилучила рекордні 500 кілограмів кокаїну вартістю 136 млн доларів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07