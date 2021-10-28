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Полиция Лаоса изъяла 55 миллионов таблеток метамфетамина во время крупнейшего в Азии рейда

Киев • УНН

 • 16701 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Полиция Лаоса провела крупнейшую в истории Азии конфискацию запрещенных наркотиков, обнаружив более 55 миллионов таблеток метамфетамина в кузове грузовика с пивом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Agence France Presse.

Полиция Лаоса изъяла 55 миллионов таблеток метамфетамина во время крупнейшего в Азии рейда

Детали

Лаос в последние годы был воротами для торговцев наркотиками, переправляющими партии метамфетамина из штата Шан в Мьянме в Таиланд и за его пределы.

В среду полиция остановила грузовик с пивными ящиками в северной провинции Лаоса Бокео, который граничит с Таиландом и Мьянмой.

"55,6 миллиона таблеток метамфетамина и 1 537 кг кристаллического мета, о которых Лаос сообщил вчера поздно вечером, является рекордом для региона, - сообщил AFP региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности Джереми Дуглас. - Это втрое больше таблеток мета, изъятых Лаосом за весь прошлый год и почти треть кристаллического мета".

Местные СМИ сообщили, что власти допросили водителя грузовика, который перевозил ящики и задержали двух мужчин.

Дополнение

Штат Шан в Мьянме остается основным источником метамфетамина, который часто контрабандным путем переправляется на более богатые зарубежные рынки, такие как Австралия и Япония, в более мощной кристаллизованной форме.

Эксперты говорят, что февральский переворот – когда военные Мьянмы отстранили от власти гражданского лидера Аунг Сан Су Чжи – и дальнейший экономический коллапс страны усугубили проблему.

Части штата Шан контролируются этническими вооруженными группами, а гражданская и правовая администрация находится вне юрисдикции центрального правительства.

Таиландские власти усилили патрулирование вдоль границы с Мьянмой и Лаосом, поскольку пандемия начала препятствовать незаконным переходам из-за опасений распространения Covid-19.

Избыток метамфетамина привел к резкому падению розничных цен на лекарства в Бангкоке и других городах Юго-Восточной Азии.

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