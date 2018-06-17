Поліція кваліфікувала як умисне вбивство вибух автомобіля в Черкасах

“За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, — сказали у поліції.

Нагадаємо, у суботу 16 червня близько 7 години ранку у Черкасах вибухнув автомобіль Mercedes. Його водій згодом помер у лікарні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що загиблим був місцевий бізнесмен, проте в поліції цю інформацію не прокоментували, зіславшись на те, що це особисті дані.