Поліція кваліфікувала смерть дівчини на Донеччині як теракт

“Попередня кваліфікація — ч.3 ст.258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування за цим фактом проводить слідчий відділ Мар’їнського відділу поліції.

Правоохоронці встановлюють особу потерпілої та обставини її загибелі.

У поліції закликали громадян повідомити будь-яку відому інформацію стосовно цієї події.

Нагадаємо, як повідомив начальник ГУНП у Донецькій області В’ячеслав Аброськін, сьогодні зранку, 8 січня, військові доставили до Красногорівки труп дівчини з осколковим пораненням ноги, який був виявлений ще 5 січня на автодорозі “Красногорівка — Старомихайлівка”. Імовірно, дівчина загинула 5 січня в результаті мінометного обстрілу бойовиками “ДНР” підконтрольної Україні території.