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Полиция квалифицировала смерть девушки в Донецкой области как теракт

Полиция квалифицировала смерть девушки в Донецкой области как теракт

Киев • УНН

 • 13523 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Полиция предварительно квалифицировала смерть девушки, тело которой с осколочными ранениями обнаружили на дороге "Красногоровка - Старомихайловка", как теракт. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

"Предварительная квалификация - ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование по этому факту проводит следственный отдел Марьинского отдела полиции.

Правоохранители устанавливают личность потерпевшей и обстоятельства ее гибели.

В полиции призвали граждан сообщить любую известную информацию по поводу этого события.

Напомним, как сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, сегодня утром, 8 января, военные доставили в Красногоровку труп девушки с осколочным ранением ноги , который был обнаружен еще 5 января на автодороге "Красногоровка - Старомихайловка". Вероятно, девушка погибла 5 января в результате минометного обстрела боевиками "ДНР" подконтрольной Украине территории.

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