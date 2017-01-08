Полиция квалифицировала смерть девушки в Донецкой области как теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Полиция предварительно квалифицировала смерть девушки, тело которой с осколочными ранениями обнаружили на дороге "Красногоровка - Старомихайловка", как теракт. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Предварительная квалификация - ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что досудебное расследование по этому факту проводит следственный отдел Марьинского отдела полиции.
Правоохранители устанавливают личность потерпевшей и обстоятельства ее гибели.
В полиции призвали граждан сообщить любую известную информацию по поводу этого события.
Напомним, как сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, сегодня утром, 8 января, военные доставили в Красногоровку труп девушки с осколочным ранением ноги , который был обнаружен еще 5 января на автодороге "Красногоровка - Старомихайловка". Вероятно, девушка погибла 5 января в результате минометного обстрела боевиками "ДНР" подконтрольной Украине территории.