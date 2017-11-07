Поліція кваліфікувала інцидент з Вічним вогнем у Києві як наругу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом "наруга над місцем поховання" після того, як Вічний вогонь у столичному парку Слави залили цементним розчином. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
"Слідчим відділом Печерського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України", - сказано у повідомленні.
Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
З місця події правоохоронці вилучили три пари будівельних рукавиць та відра. Наразі поліція перевіряє наявність записів камер відеоспостереження.
Як повідомляв УНН, у ніч із 6 на 7 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в столиці.