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Поліція кваліфікувала інцидент з Вічним вогнем у Києві як наругу

Київ • УНН

 • 9646 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом "наруга над місцем поховання" після того, як Вічний вогонь у столичному парку Слави залили цементним розчином. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.

"Слідчим відділом Печерського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України", - сказано у повідомленні.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

З місця події правоохоронці вилучили три пари будівельних рукавиць та відра. Наразі поліція перевіряє наявність записів камер відеоспостереження.

Як повідомляв УНН, у ніч із 6 на 7 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в столиці.

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