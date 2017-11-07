Поліція кваліфікувала інцидент з Вічним вогнем у Києві як наругу

"Слідчим відділом Печерського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України", - сказано у повідомленні.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

З місця події правоохоронці вилучили три пари будівельних рукавиць та відра. Наразі поліція перевіряє наявність записів камер відеоспостереження.

Як повідомляв УНН, у ніч із 6 на 7 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в столиці.