Полиция квалифицировала инцидент с Вечным огнем в Киеве как надругательство
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту "надругательство над местом захоронения" после того, как Вечный огонь в столичном парке Славы залили цементным раствором. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
"Следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
С места происшествия правоохранители изъяли три пары строительных перчаток и ведра. Сейчас полиция проверяет наличие записей камер видеонаблюдения.
Как сообщал УНН, в ночь с 6 на 7 ноября неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в столице.