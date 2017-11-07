Полиция квалифицировала инцидент с Вечным огнем в Киеве как надругательство

"Следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

С места происшествия правоохранители изъяли три пары строительных перчаток и ведра. Сейчас полиция проверяет наличие записей камер видеонаблюдения.

Как сообщал УНН, в ночь с 6 на 7 ноября неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в столице.