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Поліція: кримінального провадження щодо сутичок на марші пам’яті подій Майдану не буде

Поліція: кримінального провадження щодо сутичок на марші пам’яті подій Майдану не буде

Київ • УНН

 • 16885 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Представники поліції Києва проведуть бесіду з організаторами маршу у пам’ять про події Революції гідності, під час якого відбулася сутичка між демонстрантами і співробітниками правоохоронних органів. Затриманих і потерпілих під час акції немає, кримінального провадження не буде. Про це у ексклюзивному коментарі УНН повідомила речник ГУ НП у Києві Оксана Блищик.

"Ми будемо спілкуватися з організаторами акції. Відповідно, їм будемо роз’яснювати чинне закодонавство щодо проведення мирних зібрань", – зауважила вона.

За словами О.Блищик, про акцію поліцію попередили завчасно.

"Ця акція була запланована. Чотири організації звернулися до КМДА, що вони будуть проводити акцію. КМДА відповідно проінформувало про це нас. Поліція вийшла на охорону громадського порядку. Коли учасники почали застосовувати піротехніку, поліція на таку провокацію не зреагувала, щоб вони все-таки могли провести свої заходи. Коли ж вони хотіли підпалити шити, це ми не могли дозволити, бо це адміністративне правопорушення. Ясно, що вони нам протидіяли. Відповідно почалася штовханина, але конфлікт швидко закінчився, так як і почався", – розповіла речниця столичної поліції.

Також вона додала, що інцидент зафіксовано у Журналі єдиного обліку, але кримінального провадження не відкрито.

"Подію зареєстровано. Затриманих і потерпілих немає. Кримінального провадження не буде", - додала О.Блищик.

Як повідомляв УНН, з’явилося відео бійки активістів і силовиків в Києві на вулиці Грушевського.

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