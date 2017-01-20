Полиция: уголовного производства относительно столкновений на марше памяти событий Майдана не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Представители полиции Киева проведут беседу с организаторами марша в память о событиях Революции Достоинства, во время которого произошла стычка между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. Задержанных и пострадавших во время акции нет, уголовного производства не будет. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила спикер ГУ НП в Киеве Оксана Блищик.
"Мы будем общаться с организаторами акции. Соответственно, им будем разъяснять действующее законодательство о проведении мирных собраний", - отметила она.
По словам О.Блищик, о акции полицию предупредили заранее.
"Эта акция была запланирована. Четыре организации обратились в КГГА, что они будут проводить акцию. КГГА соответственно проинформировала об этом нас. Полиция вышла на охрану общественного порядка. Когда участники начали применять пиротехнику, полиция на такую провокацию не среагировала, чтобы они все-таки могли провести свои мероприятия. Когда же они хотели поджечь шины, это мы не могли позволить, потому что это административное правонарушение. Ясно, что они нам противодействовали. Началась толкотня, но конфликт быстро закончился, как и начался", - рассказала спикер столичной полиции.
Также она добавила, что инцидент зафиксирован в журнале единого учета, но уголовное производство не открыто.
"Событие зарегистрировано. Задержанных и пострадавших нет. Уголовного производство не будет", - добавила О.Блищик.
Как сообщал УНН, появилось видео драки активистов и силовиков в Киеве на улице Грушевского.