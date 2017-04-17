Поліція Колумбії розглядає кілька версій вибуху гранати в нічному клубі

Про це ЗМІ повідомив полковник місцевої поліції Андреса Серна.

За однією з версій, гранату міг принести один з учасників вечірки, і вона вибухнула, випавши з його кишені. За іншою версією, гранату в клуб кинули чоловіки, які проїжджали на мотоциклі.

“Ми проводимо необхідне розслідування, щоб визначити, хто несе відповідальність за цей напад,” — сказав А.Серна.

Нагадаємо, що подія відбулася вночі, коли на вечірці були присутні близько 50 осіб.

За останніми даними, в результаті вибуху постраждали 38 осіб, двоє з них знаходяться у важкому стані. Постраждалі були госпіталізовані.