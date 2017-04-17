Поліція Колумбії розглядає кілька версій вибуху гранати в нічному клубі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Поліцейські в Колумбії розглядають дві версії вибуху гранати в нічному клубі в провінції Вальє-дель-Каука, передає УНН з посиланням на El Tiempo.
Про це ЗМІ повідомив полковник місцевої поліції Андреса Серна.
За однією з версій, гранату міг принести один з учасників вечірки, і вона вибухнула, випавши з його кишені. За іншою версією, гранату в клуб кинули чоловіки, які проїжджали на мотоциклі.
“Ми проводимо необхідне розслідування, щоб визначити, хто несе відповідальність за цей напад,” — сказав А.Серна.
Нагадаємо, що подія відбулася вночі, коли на вечірці були присутні близько 50 осіб.
За останніми даними, в результаті вибуху постраждали 38 осіб, двоє з них знаходяться у важкому стані. Постраждалі були госпіталізовані.