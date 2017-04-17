Полиция Колумбии рассматривает несколько версий взрыва гранаты в ночном клубе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Полицейские в Колумбии рассматривают две версии взрыва гранаты в ночном клубе в провинции Валье-дель-Каука, передает УНН со ссылкой на El Tiempo.
Об этом СМИ сообщил полковник местной полиции Андреса Серна.
По одной из версий, граната мог принести один из участников вечеринки, и она взорвалась, выпав из кармана. По другой версии, гранату в клуб бросили мужчины, проезжавшие на мотоцикле.
"Мы проводим необходимое расследование, чтобы определить, кто несет ответственность за это нападение", - сказал А.Серна.
Напомним, что событие произошло ночью , когда на вечеринке присутствовали около 50 человек.
По последним данным, в результате взрыва пострадали 38 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие были госпитализированы.