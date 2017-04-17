Полиция Колумбии рассматривает несколько версий взрыва гранаты в ночном клубе

Об этом СМИ сообщил полковник местной полиции Андреса Серна.

По одной из версий, граната мог принести один из участников вечеринки, и она взорвалась, выпав из кармана. По другой версии, гранату в клуб бросили мужчины, проезжавшие на мотоцикле.

"Мы проводим необходимое расследование, чтобы определить, кто несет ответственность за это нападение", - сказал А.Серна.

Напомним, что событие произошло ночью , когда на вечеринке присутствовали около 50 человек.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 38 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие были госпитализированы.