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Поліція Київщини з’ясовує чи є у списках особового складу чоловік, що кинув гранату біля метро

Поліція Київщини з’ясовує чи є у списках особового складу чоловік, що кинув гранату біля метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Поліція Київщини з’ясовує, чи є у списках особового складу чоловік, що кинув гранату вчора увечері біля київської станції метро “Лісова”. Про це УНН повідомив начальник відділу комунікації ГУ НП у Київській області Микола Жукович.

“Інспекція по особовому складу та служба внутрішньої безпеки перевіряє, чи є така людина у нас взагалі, а якщо є, то чи була вона дійсно на місці події”, — сказав Жукович.

Раніше стало відомо, що вибух автомобіля через підрив гранати у столиці став результатом спротиву зловмисника під час спецоперації Служби безпеки України.

Нагадаємо, пізно ввечері 6 березня до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро “Лісова”, поруч із зупинкою громадського транспорту, вибухнув автомобіль. У столиці діє план “Сирена”.

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