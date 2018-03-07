Поліція Київщини з’ясовує чи є у списках особового складу чоловік, що кинув гранату біля метро
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Поліція Київщини з’ясовує, чи є у списках особового складу чоловік, що кинув гранату вчора увечері біля київської станції метро “Лісова”. Про це УНН повідомив начальник відділу комунікації ГУ НП у Київській області Микола Жукович.
“Інспекція по особовому складу та служба внутрішньої безпеки перевіряє, чи є така людина у нас взагалі, а якщо є, то чи була вона дійсно на місці події”, — сказав Жукович.
Раніше стало відомо, що вибух автомобіля через підрив гранати у столиці став результатом спротиву зловмисника під час спецоперації Служби безпеки України.
Нагадаємо, пізно ввечері 6 березня до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро “Лісова”, поруч із зупинкою громадського транспорту, вибухнув автомобіль. У столиці діє план “Сирена”.