Полиция Киевской области выясняет был ли в списках личного состава, бросивший гранату возле метро
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Полиция Киевской области выясняет, есть ли в списках личного состава человек, бросивший гранату вчера вечером возле киевской станции метро "Лесная". Об этом УНН сообщил начальник отдела коммуникации ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.
"Инспекция по личному составу и служба внутренней безопасности проверяет, есть ли такой человек у нас вообще, а если есть, то действительно ли он был на месте происшествия", - сказал Жукович.
Ранее стало известно, что взрыв автомобиля из-за подрыва гранаты в столице стал результатом сопротивления злоумышленника во время спецоперации Службы безопасности Украины.
Напомним, поздно вечером 6 марта в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Лесная", рядом с остановкой общественного транспорта, взорвался автомобиль. В столице действует план "Сирена".