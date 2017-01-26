Поліція Київщини знешкодила банду озброєних вимагачів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На Київщині правоохоронці знешкодили злочинну групу, яка викрала, катувала і вимагала викуп в уродженця Рівненщини. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Увечері 24 січня житель Рівненщини приїхав з Києва в гості до свого знайомого, який живе в одному із сіл Васильківського району, що під Києвом. Під час зустрічі до будинку приятеля увірвалися невідомі і почали бити гостя. При цьому господар оселі терміново зник з будинку під приводом “відвідати брата”.
У цей час зловмисники забрали у жертви мобільний телефон, 600 гривень, особисті документи. Крім того зловмисники забажали 260 тисяч гривень компенсації нібито за те, що у 2015 році мали через нього проблеми з правоохоронцями.
Жертву перевезли до іншого будинку і протягом ночі утримували зв’язаним у підвальному приміщенні до ранку 25 січня. Бранця періодично били, вимагаючи грошей. На ранок побитого вивезли у ліс і, погрожуючи зброєю, наказали викопати собі яму.
Зрештою чоловік сказав вимагачам, що має родича, який заплатить за нього гроші. Зловмисники повезли бранця у вказаному ним напрямку, однак дорогою він вискочив з автомобіля і викликав поліцію з найближчого супермаркету.
Правоохоронці розшукали і затримали зловмисників. Ними виявилися два 30-річні молодики, жителі Тернопільщини та Миколаївської області, а також 22-річний уродженець Луганщини.
Під час затримання, в будинку, де мешкали молодики, оперативники знайшли зброю, зокрема — автоматичну. Крім того, виявлено набої, суміш для виготовлення “коктейлів Молотова” та пляшки із легкозаймистою речовиною.
Злочинному угрупованню інкримінують викрадення і незаконне позбавлення волі, а також вимагання та незаконне заволодіння автомобілем.