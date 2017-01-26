Полиция Киевской области обезвредила банду вооруженных вымогателей

Вечером 24 января житель Ровенской области приехал из Киева в гости к своему знакомому, который живет в одном из сел Васильковского района под Киевом. Во время встречи в доме приятеля ворвались неизвестные и начали бить гостя. При этом хозяин дома срочно исчез из дома под предлогом "посетить брата".

В это время злоумышленники забрали у жертвы мобильный телефон, 600 гривен, личные документы. Кроме того злоумышленники потребовали 260 000 гривен компенсации якобы за то, что в 2015 году имели из-за него проблемы с правоохранителями.

Жертву перевезли в другое здание и в течение ночи удерживали связанным в подвальном помещении до утра 25 января. Пленника периодически избивали, требуя денег. Утром избитого вывезли в лес и, угрожая оружием, приказали выкопать себе яму.

В конце концов мужчина сказал вымогателям, что имеет родственника, который заплатит за него деньги. Злоумышленники повезли пленника в указанном им направлении, однако по дороге он выскочил из автомобиля и вызвал полицию из ближайшего супермаркета.

Правоохранители разыскали и задержали злоумышленников. Ими оказались два 30-летних юноши, жители Тернопольской и Николаевской области, а также 22-летний уроженец Луганской области.

Во время задержания, в доме, где жили молодые люди, оперативники нашли оружие, в частности - автоматическое. Кроме того, обнаружены патроны, смесь для изготовления "коктейлей Молотова" и бутылки с легковоспламеняющимся веществом.

Преступной группировке инкриминируют похищение и незаконное лишение свободы, а также вымогательство и незаконное завладение автомобилем.