Поліція Київщини розшукує малолітню Лісовченко Ніколь з Василькова

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. 22 квітня, о 17 годині, до поліції звернулась сусідка, яка доглядала дитину та повідомила про зникнення 4-річної дівчинки, яка близько 30 хвилин тому без попередження пішла з дому та не повернулася, передає УНН.

Деталі

На пошуки дівчини оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини.

Прикмети: на вигляд 3-4 роки, невисокого зросту, худорлявої статури, світле волосся, очі блакитного кольору.

Одягнута: кофта червоного кольору, штани червоного кольору, жилетка білого кольору.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини, поліція просить одразу повідомляти на спецлінію "102" або до Обухівського управління поліції Київщини за телефоном +38 (068) 115 96 84.

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