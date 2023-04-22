Поліція Київщини розшукує малолітню Лісовченко Ніколь з Василькова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. 22 квітня, о 17 годині, до поліції звернулась сусідка, яка доглядала дитину та повідомила про зникнення 4-річної дівчинки, яка близько 30 хвилин тому без попередження пішла з дому та не повернулася, передає УНН.
Деталі
На пошуки дівчини оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини.
Прикмети: на вигляд 3-4 роки, невисокого зросту, худорлявої статури, світле волосся, очі блакитного кольору.
Одягнута: кофта червоного кольору, штани червоного кольору, жилетка білого кольору.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини, поліція просить одразу повідомляти на спецлінію "102" або до Обухівського управління поліції Київщини за телефоном +38 (068) 115 96 84.