Полиция Киевщины разыскивает малолетнюю Лисовченко Николь из Василькова

КИЕВ. 22 апреля. УНН. 22 апреля, в 17 часов, в полицию обратилась соседка, которая ухаживала за ребенком и сообщила об исчезновении 4-летней девочки, которая около 30 минут назад без предупреждения ушла из дома и не вернулась, передает УНН.