Полиция Киевщины разыскивает малолетнюю Лисовченко Николь из Василькова
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. 22 апреля, в 17 часов, в полицию обратилась соседка, которая ухаживала за ребенком и сообщила об исчезновении 4-летней девочки, которая около 30 минут назад без предупреждения ушла из дома и не вернулась, передает УНН.
Детали
На поиски девочки оперативно привлечены все подразделения полиции Киевщины.
Приметы: на вид 3-4 года, невысокого роста, худощавого телосложения, светлые волосы, глаза голубого цвета.
Одета: кофта красного цвета, брюки красного цвета, жилетка белого цвета.
Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении ребенка, полиция просит сразу сообщать на спецлинию "102" или в Обуховское управление полиции Киевщины по телефону +38 (068) 115 96 84.