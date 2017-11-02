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Поліція Києва відсьогодні перейшла на посилений режим роботи

Поліція Києва відсьогодні перейшла на посилений режим роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Поліція Києва і Київської області переходить на посилений режим роботи з 2 листопада цього року. Про це раніше у Facebook повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало, передає УНН.

"На виконання наказу голови Національної поліції, з метою стабілізації криміногенної ситуації, від 2 листопада на території м. Києва та Київської області поліція переходить на посилений режим несення служби", - написав Я.Тракало.

Він уточнив, що посилений режим несення служби поліцією вводиться у зв’язку з ускладненням оперативної обстановки в м. Києві та Київській області, зумовленим учиненням низки резонансних тяжких та особливо тяжких злочинів з використанням зброї та вибухівки.

Зокрема, за словами Я.Тракала, мова йде про терористичний акт 25 жовтня, коли загинуло двоє людей, а троє отримали поранення; 30 жовтня – замах на вбивство Адама Осмаєва та вбивство Аміни Окуєвої.

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"Профілактичні заходи проводитимуться з метою протидії злочинності, діяльності організованих злочинних груп, а також виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки," - зазначив він.

Я.Тракало додав, що до проведення заходів буде залучений особовий склад усіх підрозділів поліції, а також Національної гвардії.

Планується збільшення кількості нарядів поліції, які спільно з кінологами відпрацьовуватимуть автошляхи, залізничні та автовокзали, аеропорти та місця масового скупчення людей.

Крім того правоохоронці можуть просити громадян пред’явити документи з метою ідентифікації особи та проводити поверхневий огляд речей та власників транспортних засобів - на предмет виявлення заборонених предметів і речей.

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