Полиция Киева отныне перешла на усиленный режим работы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Полиция Киеве и Киевской области переходит на усиленный режим работы со 2 ноября этого года. Об этом ранее в Facebook сообщил представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, передает УНН.
"Во исполнение приказа председателя Национальной полиции, с целью стабилизации криминогенной ситуации, со 2 ноября на территории г.Киева и Киевской области полиция переходит на усиленный режим несения службы", - написал Я.Тракало.
Он уточнил, что усиленный режим несения службы полицией вводится в связи с осложнением оперативной обстановки в г.Киеве и Киевской области, обусловленным совершением ряда резонансных тяжких и особо тяжких преступлений с использованием оружия и взрывчатки.
В частности, по словам Я.Тракала, речь идет о террористическом акте 25 октября, когда погибли два человека, а трое получили ранения; 30 октября - покушение на убийство Адама Осмаева и убийство Амины Окуевой.
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"Профилактические мероприятия будут проводиться с целью противодействия преступности, деятельности организованных преступных групп, а также выявления и изъятия из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки", - отметил он.
Я.Тракало добавил, что к проведению мероприятий будет привлечен личный состав всех подразделений полиции, а также Национальной гвардии.
Планируется увеличение количества нарядов полиции, совместно с кинологами отрабатывать автодороги, железнодорожные и автовокзалы, аэропорты и места массового скопления людей.
Кроме того правоохранители могут просить граждан предъявить документы с целью идентификации личности и проводить поверхностный осмотр вещей и владельцев транспортных средств - на предмет выявления запрещенных предметов и вещей.