Полиция Киева отныне перешла на усиленный режим работы

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52186 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 119752 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104246 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106976 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105818 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 96776 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104552 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102295 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Полиция Киева отныне перешла на усиленный режим работы

Полиция Киева отныне перешла на усиленный режим работы

Киев  •  УНН

 • 15896 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Полиция Киеве и Киевской области переходит на усиленный режим работы со 2 ноября этого года. Об этом ранее в Facebook сообщил представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, передает УНН.

"Во исполнение приказа председателя Национальной полиции, с целью стабилизации криминогенной ситуации, со 2 ноября на территории г.Киева и Киевской области полиция переходит на усиленный режим несения службы", - написал Я.Тракало.

Он уточнил, что усиленный режим несения службы полицией вводится в связи с осложнением оперативной обстановки в г.Киеве и Киевской области, обусловленным совершением ряда резонансных тяжких и особо тяжких преступлений с использованием оружия и взрывчатки.

В частности, по словам Я.Тракала, речь идет о террористическом акте 25 октября, когда погибли два человека, а трое получили ранения; 30 октября - покушение на убийство Адама Осмаева и убийство Амины Окуевой.

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"Профилактические мероприятия будут проводиться с целью противодействия преступности, деятельности организованных преступных групп, а также выявления и изъятия из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки", - отметил он.

Я.Тракало добавил, что к проведению мероприятий будет привлечен личный состав всех подразделений полиции, а также Национальной гвардии.

Планируется увеличение количества нарядов полиции, совместно с кинологами отрабатывать автодороги, железнодорожные и автовокзалы, аэропорты и места массового скопления людей.

Кроме того правоохранители могут просить граждан предъявить документы с целью идентификации личности и проводить поверхностный осмотр вещей и владельцев транспортных средств - на предмет выявления запрещенных предметов и вещей.

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