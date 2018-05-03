Поліція Києва розшукує нападників на учасника АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Столична поліція розшукує нападників на учасника бойових дій на сході України. Група осіб нанесла потерпілому тілесні ушкодження, нині йому надають необхідну допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку поліції Києва.
“Сьогодні ввечері до відділення хірургії обласної клінічної лікарні від будинку 59/5 на вулиці Константинівській госпіталізовано чоловіка, 1989 р.н. Попередньо встановлено, що під час бійки з невідомими (три хлопці та дві дівчини) один із нападників вдарив потерпілого гострим предметом у спину та застосували газовий балончик. Нині його доставили в лікарню, де надають необхідну медичну допомогу”, — вказано у повідомленні правоохоронців.
На місце події та в лікарню виїхали правоохоронці, аби встановити обставини інциденту. Оперативники обстежили місце події та переглянули камери відеонагляду.
“На записах зафіксовані особи, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення. Якщо ви впізнали зображених осіб, маєте інформацію про них або їх місцезнаходження, просимо повідомити про це за номером 102. Подія належним чином зареєстрована, вирішується питання щодо правової кваліфікації”, — додали у поліції.
Як повідомляв УНН, у МВС запевнили, що 2 травня в Одесі пройшло спокійно.