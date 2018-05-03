Полиция Киева разыскивает нападавших на участника АТО

“Сегодня вечером в отделение хирургии областной клинической больницы от дома 59/5 на улице Константиновской госпитализирован мужчина, 1989 г.р. Предварительно установлено, что во время драки с неизвестными (три парня и две девушки) один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину и применили газовый баллончик. Сейчас его доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь”, — указано в сообщении правоохранителей.

На место происшествия и в больницу выехали правоохранители, чтобы установить обстоятельства инцидента. Оперативники обследовали место происшествия и посмотрели камеры видеонаблюдения.

“На записях зафиксированы лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Если вы узнали изображенные лицп, имеете информацию о них или их местонахождение, просим сообщить об этом по телефону 102. Событие должным образом зарегистрировано, решается вопрос о правовой квалификации”, — добавили в полиции.

Как сообщал УНН, в МВД заверили, что 2 мая в Одессе прошло спокойно.