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Поліція Києва перевірить інформацію щодо ймовірного спаплюження могили Лесі Українки

Поліція Києва перевірить інформацію щодо ймовірного спаплюження могили Лесі Українки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Поліція Києва направить дільничого для перевірки інформації щодо зникнення з пам'ятника української поетеси Лесі Українки бронзових гірлянд. Про це УНН повідомили у відділі комунікацій з громадськістю ГУНП у м.Києві.

“...до поліції з цього приводу ніхто не звертався, заяв не надходило. У минулому році був такий випадок, і тоді винну особу затримали”, — заявили в управлінні.

Зазначимо, це не перший раз, коли могилу поетеси осквернили вандали. Минулого року вже були випадки паплюження пам’ятника.

“По даному випадку ми не знаємо точно, можливо ще міська адміністрація не відновлювала цей пам’ятник, і представники спілки письменників, які прийшли, — вирішили, що цей випадок був нещодавно. Туди буде направлено дільничого офіцера, який з’ясує, що там до чого”, — повідомили у поліції.

Як повідомляв УНН, у Національній спілці письменників повідомили, що у Києві з пам’ятника української поетеси Лесі Українки вкрали бронзові гірлянди.

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