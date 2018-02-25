Поліція Києва перевірить інформацію щодо ймовірного спаплюження могили Лесі Українки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Поліція Києва направить дільничого для перевірки інформації щодо зникнення з пам'ятника української поетеси Лесі Українки бронзових гірлянд. Про це УНН повідомили у відділі комунікацій з громадськістю ГУНП у м.Києві.
“...до поліції з цього приводу ніхто не звертався, заяв не надходило. У минулому році був такий випадок, і тоді винну особу затримали”, — заявили в управлінні.
Зазначимо, це не перший раз, коли могилу поетеси осквернили вандали. Минулого року вже були випадки паплюження пам’ятника.
“По даному випадку ми не знаємо точно, можливо ще міська адміністрація не відновлювала цей пам’ятник, і представники спілки письменників, які прийшли, — вирішили, що цей випадок був нещодавно. Туди буде направлено дільничого офіцера, який з’ясує, що там до чого”, — повідомили у поліції.
Як повідомляв УНН, у Національній спілці письменників повідомили, що у Києві з пам’ятника української поетеси Лесі Українки вкрали бронзові гірлянди.