Полиция Киева проверит информацию относительно вероятного осквернения могилы Леси Украинки

"... в полицию по этому поводу никто не обращался, заявлений не поступало. В прошлом году был такой случай, и тогда виновное лицо задержали", - заявили в управлении.

Отметим, это не первый раз, когда могилу поэтессы осквернили вандалы. В прошлом году уже были случаи поношения памятника.

"По данному случаю мы не знаем точно, возможно еще городская администрация не восстанавливала этот памятник, и представители союза писателей, которые пришли - решили, что этот случай был недавно. Туда будет направлено участкового офицера, который узнает, что там и к чему", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в Национальном союзе писателей сообщили, что в Киеве с памятника украинской поэтессы Леси Украинки украли бронзовые гирлянды.