Поліція Капітолію виправдала поліцейського, який вбив протестувальницю під час штурму

Деталі

Внутрішнє розслідування поліції Капітолію США виправдало одного з її офіцерів у вбивстві жінки в Капітолії США 6 січня, коли вона та сотні прихильників тодішнього президента Дональда Трампа намагалися перешкодити законодавцям засвідчити, що демократ Джо Байден переміг Трампа на виборах у листопаді минулого року.

У квітні минулого року федеральна влада заявила, що не буде порушувати кримінальні справи проти офіцера за вбивство 35-річної ветерана ВПС Ешлі Беббіт.

Поліцейське відомство, відповідальне за безпеку на Капітолії, заявило, що воно також у ході внутрішнього адміністративного розслідування звільнило офіцера від правопорушень.

Контекст

6 січня протестувальники увірвалися в будівлю Капітолію і оточили зал сенату. Сенат і Палата представників перервали засідання, на якому планувалося затвердити результати голосування колегії вибірників. Згідно з цими результатами на президентських виборах переміг демократ Джо Байден. Сам Трамп закликав прихильників діяти мирно і підтримувати поліцію. Пізніше стало відомо, що будівля Капітолія у Вашингтоні очистили від протестуючих і результати виборів були офіційно закріплені.

Повідомляється, що в результаті сутичок постраждали 50 поліцейських, а також четверо людей загинули.