Поліція Каліфорнії зупинила переслідування, щоб зарядити Tesla правоохоронців

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 13857 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 25570 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 66010 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 51978 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 50523 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 265249 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 170801 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 140413 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141378 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 153531 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.9м/с
37%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 41921 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 58981 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 55305 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 10853 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 26323 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 66014 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 265253 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 212570 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 328649 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 346717 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 1870 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 1902 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 10552 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 59825 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 42724 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Поліція Каліфорнії зупинила переслідування, щоб зарядити Tesla правоохоронців

Київ • УНН

 • 13296 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Єдиний електромобіль Tesla Model S поліцейського департаменту міста Фрімонт (штат Каліфорнія) розрядився прямо під час переслідування підозрюваного, повідомляє місцеве видання The Mercury News з посиланням на офіційного представника міської поліції, передає УНН.

Поліція Каліфорнії зупинила переслідування, щоб зарядити Tesla правоохоронців

Інцидент стався 20 вересня, пише CNN. Поліцейський Джессі Хартман почав погоню за автомобілем, який міг бути пов’язаний зі злочином в місті Санта-Клара. Водій відмовився зупинитися; швидкість переслідування досягала 200 кілометрів на годину.

У якийсь момент Хартман зв’язався з диспетчером і сказав, що не може продовжувати погоню, бо заряду його Tesla вистачить не більше ніж на 10 кілометрів, повідомляє The Mercury News з посиланням на запис поліцейських переговорів.

Замість Tesla погоню продовжили звичайні патрульні машини, а Хартман відправився заряджати електромобіль.

Але приблизно через вісім хвилин поліцейські відмовилися від переслідування підозрюваного через його небезпечну манеру керування. Пізніше цю машину знайшли покинутою на Сан-Хосе, повідомляє CNN, а сам водій втік. У поліції міста припустили, що електромобіль розрядився під час переслідування, бо його забула зарядити попередня зміна. В ділянці підкреслили, що в звичайному автомобілі теж міг би закінчитися бензин в самий невідповідний момент.

Варто також зазначити, що дана Tesla — єдиний електромобіль у розпорядженні місцевої поліції.

Перемовини поліцейського з диспетчером поліції:

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.36
Bitcoin
$82,098.60
S&P 500
$5,250.13
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.23
Золото
$3,251.34
Ethereum
$1,556.47