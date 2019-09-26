Поліція Каліфорнії зупинила переслідування, щоб зарядити Tesla правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Єдиний електромобіль Tesla Model S поліцейського департаменту міста Фрімонт (штат Каліфорнія) розрядився прямо під час переслідування підозрюваного, повідомляє місцеве видання The Mercury News з посиланням на офіційного представника міської поліції, передає УНН.
Інцидент стався 20 вересня, пише CNN. Поліцейський Джессі Хартман почав погоню за автомобілем, який міг бути пов’язаний зі злочином в місті Санта-Клара. Водій відмовився зупинитися; швидкість переслідування досягала 200 кілометрів на годину.
У якийсь момент Хартман зв’язався з диспетчером і сказав, що не може продовжувати погоню, бо заряду його Tesla вистачить не більше ніж на 10 кілометрів, повідомляє The Mercury News з посиланням на запис поліцейських переговорів.
Замість Tesla погоню продовжили звичайні патрульні машини, а Хартман відправився заряджати електромобіль.
Але приблизно через вісім хвилин поліцейські відмовилися від переслідування підозрюваного через його небезпечну манеру керування. Пізніше цю машину знайшли покинутою на Сан-Хосе, повідомляє CNN, а сам водій втік. У поліції міста припустили, що електромобіль розрядився під час переслідування, бо його забула зарядити попередня зміна. В ділянці підкреслили, що в звичайному автомобілі теж міг би закінчитися бензин в самий невідповідний момент.
Варто також зазначити, що дана Tesla — єдиний електромобіль у розпорядженні місцевої поліції.
Перемовини поліцейського з диспетчером поліції: